Wenn jemand eine Reise macht, kann er was erleben. So erging es auch Lutz Fritz, als er vor kurzem nach Kanada reiste. Fritz, von Beruf Autohändler in Oppin im Saalekreis, besucht in Nordamerika alte Bekannte und schaut sich dabei ausgiebig bei seinen Berufskollegen um. Was gibt es Neues am Markt, was könnte er gewinnbringend, schneller als andere, für sein Autohaus ordern?