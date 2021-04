In der mittlerweile dritten Welle der Pandemie sind viele Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen an ihrer Belastungsgrenze – physisch und psychisch. Auch für das Personal des Carl-von-Basedow-Klinikums in Merseburg gibt es im Augenblick kaum Atempausen und der Ausblick auf die kommenden Wochen bereitet Sorgen.