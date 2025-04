Zu den 20. Merseburger Defa-Filmtagen sind am Wochenende hunderte Gäste nach Merseburg gekommen. Die Vorsitzende des Merseburger Kinovereins, Halina Czikowsky, zog eine erste positive Bilanz der Jubiläumsausgabe: "Unsere etwa 700 Gäste haben sowohl Vielfalt als auch den besonderen Anspruch unseres Programms zwischen Bauernkriegsjubiläum und jüdischem Leben in Deutschland interessiert angenommen". Von Freitag bis Sonntag waren insgesamt 17 Filme zu den unterschiedlichsten Themen im Domstadtkino zu sehen.

In bewährter Weise konnte das Publikum nach den Filmen mit bekannten Schauspielern ins Gespräch kommen. Laut den Merseburger Filmtagen ragte in diesem Jahr der Besuch von Corinna Harfouch heraus. Sie war sowohl in der Defa-Produktion "Die Schauspielerin" von 1988 zu sehen, als auch mit ihrem aktuellen Film "Kundschafter des Friedens 2" – und begeisterte ihr Publikum mit sehr persönlichen und nahbaren Diskussionen.