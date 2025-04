Am Freitag starten die Merseburger Defa-Filmtage in ihre 20. Jubiläumsausgabe – mit Gästen wie Corinna Harfouch und Henry Hübchen.

Mehrere Jubiläen finden sich im Programm: 500 Jahre Bauernkrieg, 80 Jahre Befreiung der NS-Konzentrationslager und 100 Jahre Konrad Wolf.

Einer der Eröffnungsfilme ist "Lissy" (1957) von Konrad Wolf.

Die Merseburger Defa-Filmtage feiern ihr 20. Jubiläum. Von Freitag bis Sonntag gibt es in diesem Jahr insgesamt 17 Filme zu sehen. Angekündigt haben sich u. a. die Schauspielerin Corinna Harfouch und Schauspieler Henry Hübchen.

Die Defa-Stars kämen gerne zu ihnen in die Provinz, sagte Halina Czikowsky, Vorsitzende des Merseburger Kinovereins MDR KULTUR. Die freundliche Festival-Atmosphäre, die lebendigen Gespräche nach jedem Film und das Publikumsinteresse hätten sich herumgesprochen. "Ich weiß noch, wie Dieter Mann, den wir da hatten, sagte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Kinosaal voll ist. In den Kinosaal gehen über 200 Leute rein", erzählte Czikowsky.

Kinorettung und Studierende brachten Defa-Filmtage nach Merseburg

Der direkte Kontakt zwischen den Protagonisten des Defa-Filmes und dem Publikum ist bis heute für beide Seiten etwas Besonderes. Die Geschichte der Filmtage ist eng verknüpft mit dem des Domstadtkinos Merseburg, früher Kino Völkerfreundschaft. Das stand Anfang der 2000er-Jahre leer. Als am Bahnhofsvorplatz ein Multiplexkino gebaut werden sollte, regte sich Widerstand. Der Kinoverein setzte sich erfolgreich für die Sanierung des alten Kinos gleich gegenüber ein.

Damit entstand für die Stadt ein zentraler kultureller Ort. Die Initiative zu den Defa-Filmtagen kam dann von zwei Studierenden, die sich an der Merseburger Hochschule mit der Defa-Filmgeschichte beschäftigten. So seien die Defa-Filmtage zum Merseburger Kinoverein gekommen, "bis dann wir als Verein das ohne Hochschule übernommen haben", erklärte Czikowsky.

Dichtes Festivalprogramm im Zeichen der Jubiläen

15 Mitglieder hat der Verein heute, die sich für das Festival engagieren. An drei Tagen werden rund 17 Filme gezeigt, teils parallel, in vier Kinosälen. Vorangegangen sind bereits Schulvorführungen, zu denen Busse aus der ganzen Umgebung anrollten, eine Ausstellungseröffnung und eine Stadtführung zum jüdischen Leben in Merseburg.

Für die Bevölkerung vor Ort ist das schon etwas Besonderes, mit den Stars der Defa ins Gespräch zu kommen, und das wird wirklich zelebriert in Merseburg. Stefanie Eckert Vorstand der DEFA-Stiftung

Das dichte Festival-Programm ist von gleich drei weiteren Jubiläen geprägt: 500 Jahre Bauernkrieg, 80 Jahre Befreiung der NS-Konzentrationslager und 100 Jahre Konrad Wolf.

Stefanie Eckert, Vorstand der Defa-Stiftung, lobte das große Engagement des Merseburger Kinovereins für den Erhalt des Defa-Erbes und für die Region: "Für die Bevölkerung vor Ort ist das schon was Besonderes, mit den Stars der Defa ins Gespräch zu kommen, und das wird wirklich zelebriert in Merseburg." Grundsätzlich bewundere Eckert alle Filmreihen und Festivals, die nicht in großen Städten stattfinden.

Indem auch aktuelle Film gezeigt werden, gäbe es auch einen Bezug zum Heute. "Das ist so ein Spagat, der wirklich schön ist, dass man versucht, Filme zu finden, die vielleicht irgendwie dieses Gefühl der Defa oder einen bestimmten Anspruch des Spielfilmschaffens in die Gegenwart auch tragen." Als aktuelle Beiträge laufen in diesem Jahr die Komödie "Kundschafter des Friedens 2" und der Dokumentarfilm "Der Schatten des Kommandanten" – mit Hajo Funke als Gast.

Festivaleröffnung mit "Lissy" von Konrad Wolf

Vor drei Jahren war Eckert zum ersten Mal dabei und kommt zur Eröffnung in diesem Jahr gerne wieder, um dem Publikum den Konrad-Wolf-Film "Lissy" von 1957 zu präsentieren. Der spielt Anfang der 30er-Jahre vor dem Hintergrund grassierender Arbeitslosigkeit. Sonja Sutter spielt eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die an der Seite eines SA-Karrieristen endlich zu Wohlstand kommt, sich aber dann doch von ihrem Mann abwendet.

Der Film werde bis heute unterschätzt, so Eckert. Es sei ein früher Film von Konrad Wolf, der schon zeige, wo es hingeht: "Einerseits, dass er sich mit der Vergangenheit beschäftigt, um die Gegenwart zu erkennen, und andererseits, dass ihm dieses Thema der Verantwortung sehr am Herzen liegt", erklärte Eckert. Die Aktualität hat der Film auch heute noch.

Zeitdokumente wieder restauriert

Zu sehen ist auch der Monumentalfilm "Thomas Münzer" von 1956. Martin Hellberg hat ihn an Schauplätzen in Thüringen gedreht. Er ist weniger gut gealtert als "Lissy", aber ein spannendes Zeitdokument. 17 Jahre nach der Uraufführung wurde er in der DDR neu aufgelegt und dafür stark gekürzt.

Alle Elemente, bei denen es darum gehe, dass Deutschland sich vereinigen soll, seien in der Zeit nicht mehr en vogue gewesen und wurden herausgeschnitten, so Eckert und weiter: "Wir haben jetzt im Restaurierungsprozess den Film wieder zusammengefügt, also so dass er gezeigt wird, wie er letztlich auch seine Premiere gefeiert hat."

Ungewisser Blick in die Zukunft

Gerade die frühen Defa-Filme offenbaren für Halina Czikowski allerdings auch ein Dilemma der Filmtage. Es gibt aus der Zeit einfach keine Defa-Schaffenden mehr. Aus den Achtzigern könne man noch welche einladen, "aber auch das Potential geht irgendwann verloren, also brauchen wir was Neues, wenn wir bei unserem Konzept bleiben wollen, dass nach dem Film immer Filmgespräche stattfinden."

Das Potential geht irgendwann verloren, also brauchen wir was Neues. Halina Czikowski Vorsitzende des Merseburger Kinovereins.

Sie freut sich über das feste Bekenntnis der Stadt zu den Filmtagen. Seit mehreren Jahren macht auch der Leiter des Merseburger Kulturamtes regelmäßig seine persönliche Filmeinführung. Hinzu kommt ein Netz aus klein- bis mittelständischen Sponsoren, das leider zu erwartende Einbußen einigermaßen ausgleichen könne. Doch wenn die Gäste und das Publikum aus Altersgründen ausbleiben – auch sie selbst betonte, mit ihren 72 Jahren wisse sie nicht mehr genau, wie die Jugend ticke.

