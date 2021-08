Alte Deponie Wie Lochau im Saalekreis ein Müllproblem aus der Vergangenheit einholt

Die kleine einstige Deponie in Lochau wird von der Gemeinde immer wieder notdürftig zugeschüttet, erzählt Ortsbürgermeister Mathias Wild.

Die kleine einstige Deponie in Lochau wird von der Gemeinde immer wieder notdürftig zugeschüttet, erzählt Ortsbürgermeister Mathias Wild.

Die kleine einstige Deponie in Lochau wird von der Gemeinde immer wieder notdürftig zugeschüttet, erzählt Ortsbürgermeister Mathias Wild. Bildrechte: MDR/Mathias Wild

Eigentlich ist es ganz idyllisch in Lochau – einem Ortsteil der Gemeinde Schkopau im Saalekreis. Schmucke Häuser und ringsherum die grüne Auenlandschaft prägen den kleinen Ort. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner von Lochau sehen noch etwas Anderes: immer wieder Müll.

So sah es noch 1997 auf der großen Hausmüll-Deponie in Lochau aus. Die kleinere Deponie war nur wenige hundert Meter entfernt. (Archivbild)

So sah es noch 1997 auf der großen Hausmüll-Deponie in Lochau aus. Die kleinere Deponie war nur wenige hundert Meter entfernt. (Archivbild)

So sah es noch 1997 auf der großen Hausmüll-Deponie in Lochau aus. Die kleinere Deponie war nur wenige hundert Meter entfernt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Verursacht wird der jedoch nicht durch die große Mülldeponie der Stadt Halle am Ortsrand, sondern durch eine kleine ehemalige Hausmülldeponie, wie es sie zu DDR-Zeiten vielerorts gab. Beim Besuch von MDR SACHSEN-ANHALT zeigt Anwohnerin Dagmar Vogt eine Wiese – etwa 100 Meter lang und zehn Meter breit. Zu DDR-Zeiten befand sich hier die Hausmüll-Deponie. "Alles was im Haushalt nicht mehr gebraucht wurde, wurde hier abgeladen", erinnert sich Vogt.

Beim Termin ist auch Ortsbürgermeister Mathias Wild anwesend. Er sagt: "Wir stehen hier auf einer Altlastenverdachtsfläche. Das ist der alte Lauf der Weißen Elster. Hier wurde alles hin gekippt, was nicht niet- und nagelfest war. Darunter auch Kühlschränke oder Farbeimer", so Wild. Nach der Wende folgte dann das Aus für die Deponie. Stattdessen wurde der Müll seitdem in der neuen, modernen Müllaufbereitungsanlage wenige hundert Meter entfernt gesammelt.