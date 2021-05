Domschätze auf Zeit zurück in Merseburg

Teile des Merseburger Domschatzes sind in den Dom zurückgekehrt. Normalerweise werden sie in der Rüstkammer im Grünen Gewölbe in Dresden gezeigt. In Vorbereitung einer Sonderausstellung zum 1.000-jährigen Domjubiläum in Merseburg im Oktober sind die Stücke nun aber vorübergehend im Saalekreis.

Die Kiste mit den bedeutenden Stücken ist am Donnerstag in Merseburg angekommen. Ausgepackt werden konnten sie aber erst am Freitagmittag. Ausstellungs-Kurator Marcus Cottin erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, sie hätten sich zunächst an die Umgebungstemperatur anpassen müssen.

Seit dem 18. Jahrhundert in Dresden

Auch der Dolch des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden ist wieder in Merseburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zu den Schätzen zählen die prachtvolle Mitra des Bischofs Friedrich II. von Hoym, die mit den Schutz-Patronen des Doms bestickt ist. Auch die Prachtmitra Kardinal Albrechts von Brandenburg oder der Dolch des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden sind unter den Stücken.



Mitte des 18. Jahrhunderts war ein Großteil der Schätze als Teil der kurfürstlichen Sammlung von Merseburg nach Dresden überführt worden. Nun sollen die Schätze bis zum 31. Oktober 2021 in Merseburg in einer Sonderausstellung gezeigt werden.

Ausstellungseröffnung muss verschoben werden