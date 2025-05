500 Arbeitsplätze Chemiekonzern Dow hält an Standort Schkopau fest

Der US-Chemiekonzern hatte Ende April angekündigt, im Zuge einer weltweiten Überprüfung mehrere Standorte zu hinterfragen – darunter auch das Werk in Schkopau. Das grundsätzliche Problem für Dow ist nach Darstellung des Betriebsratschefs, dass man für die eigenen Produkte keine Abnehmer mehr habe. So seien PVC-Hersteller in Insolvenz gegangen oder hätten ihr Geschäft aufgegeben. Auch die letzten großen Kunden in Europa seien pleite gegangen: "Im Moment müssen wir weit nach Asien hinein, nach Ägypten und in ähnliche Länder exportieren. Das ist für uns einfach eine Katastrophe, weil das natürlich einen logistischen Aufwand bedeutet, der uns keine Marge mehr lässt, keinen Gewinn mehr bringt."