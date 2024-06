Auf der vom Unternehmen Abellio betrieben Linie RB 77 sind den Angaben zufolge deshalb bis Ende des Jahres an den Wochenenden Busse statt Zügen unterwegs. Für das Winzerfest in Freyburg vom 6. bis zum 8. September sollen laut Bahn aber alle Stellwerke besetzt werden, damit Besucherinnen und Besucher mit dem Zug an- und abreisen können.