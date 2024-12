Im Saalekreis ist ein Elektriker bei einem Stromunfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach arbeitete der Mann am Mittwoch in Landsberg an einem Stromkasten, als ihm plötzlich der Schraubendreher in den Sicherungskasten fiel. Als er das Werkzeug herausholen wollte, kam es zu einem Kurzschluss.