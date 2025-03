Bildrechte: Ralf Geißler

Tschüss Kohle, Hallo Zukunft – 2025 Energiepark Bad Lauchstädt soll ab Herbst Wasserstoff liefern

17. März 2025, 05:00 Uhr

2038 soll in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Bis dahin müssen Alternativen her. Eine davon entsteht in Bad Lauchstädt: ein Energiepark, der das Modell für die Energieversorgung von morgen sein soll.