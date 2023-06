Zum System gehört auch ein Rohrnetz, das den grünen Wasserstoff in mitteldeutsche Chemieparks und Kraftwerke transportieren kann. Doch so groß das alles klingt, es bleibe ein Labor, der Versuch einer Wasserstoffwirtschaft im Kleinem, sagt der Leipziger Professor für Technische Chemie, Bernd Abel: "Wenn wir wirklich auf Wasserstofftechnologie und Wasserstoffwirtschaft umschwenken wollen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dann ist es sicherlich so, dass das, was Deutschland benötigen würde in der Zukunft, so groß ist wie das, was weltweit jetzt produziert wird."