In Bad Lauchstädt im Saalekreis ist am Samstag ein Windpark offiziell eingeweiht worden. Laut Betreiber hat die Anlage 73 Millionen Euro gekostet und eine Gesamtnennleistung von 50 Megawatt. In unmittelbarer Nähe des Windparks wurde zudem ein eigenes Umspannwerk errichtet, das den Strom zunächst in das öffentliche Netz einspeist und so die regionale Energieversorgung unterstützt.