In dem Portal schreibt sie, die nächsten Monate und Jahre des Jungen würden schwierig werden. So stünden unter anderem zahlreiche Operationen an. Vier Operationen habe er bereits hinter sich. Aktuell liege das Kind im Koma, das werde auch "noch eine ganze Weile" so bleiben. Auch der Vater des Jungen war bei der Explosion schwer verletzt worden, als er seinem Sohn helfen wollte. Den Angaben zufolge musste auch er operiert werden und werde für eine begrenzte Zeit nicht arbeiten können.