In Schiepzig im Saalekreis läuft derzeit ein Feuerwehr-Einsatz. Wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagabend mitteilte, ist vermutlich ein Plastik-Fass mit brennbarer Flüssigkeit explodiert. Drei Menschen wurden demnach verletzt, zwei davon schwer, darunter ein zehnjähriges Kind. Die Verletzten sind den Angaben nach auf dem Weg ins Krankenhaus. Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.