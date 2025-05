Bei einem Feuer in Schiepzig im Saalekreis ist ein zehnjähriger Junge lebensbedrohlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr-Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagabend mit. Auf einem Privatgrundstück war demnach aus bislang ungeklärter Ursache ein Plastikfass in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde zudem ein 40-Jähriger "bei Rettungs- und Löschmaßnahmen im Rahmen der Ersthilfe" schwer verletzt.

Bei der Person handelt es sich nach MDR-Informationen um den Vater des Jungen. Die Familie soll zu Besuch vor Ort gewesen sein.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem Einsatz waren fünf Freiwillige Feuerwehren, drei Rettungswagen und ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber beteiligt. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Einsatzort ist den Angaben nach inzwischen vom Kreisbrandmeister an die Kriminalpolizei übergeben worden. Inzwischen ermittelt die Polizei zur Ursache der mutmaßlichen Explosion. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Bis jetzt ist nach Angaben der Polizei sowohl unklar, wodurch das Fass in Brand geriet, als auch, was sich in dem Fass befunden hatte. Auf dem Grundstück in einem Wohngebiet kam es demnach am späten Freitagnachmittag zu einem lauten Knallgeräusch und dem Brand eines Plastikfasses.