Nach einer Explosion am Freitag in Schiepzig im Saalekreis schwebt ein zehnjähriger Junge weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher des Polizeireviers Saalekreis auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach war auf einem Privatgrundstück ein Plastikfass in Brand geraten und explodiert. Dabei wurden das Kind lebensgefährlich und sein 40-jähriger Vater schwer verletzt. Die Familie soll zu Besuch vor Ort gewesen sein.

Die Polizei hat zahlreiche Spuren gesichert, die noch ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen hat inzwischen ein Fachkommissariat der Polizeiinspektion Halle übernommen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Verletzten kamen am Freitag in Krankenhäuser. Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. An dem Rettungseinsatz waren fünf Freiwillige Feuerwehren, drei Rettungswagen und ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber beteiligt. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte vor Ort.

Bis jetzt ist nach Angaben der Polizei sowohl unklar, wodurch das Fass in Brand geriet, als auch, was sich in dem Fass befunden hatte. Auf dem Grundstück in einem Wohngebiet kam es demnach am späten Freitagnachmittag zu einem lauten Knallgeräusch und dem Brand eines Plastikfasses.