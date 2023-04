Im nördlichen Saalekreis gibt es ab Samstag für mehrere Buslinien neue Fahrpläne. Das teilte die Omnibusbetrieb Saalekreis (OBS) GmbH mit. Demnach werden bei der Starpark-Queis-Linie 341 die Fahrzeiten angepasst. Die Fahrgäste hätten aber weiterhin genug Zeit zum Umzusteigen. Grund für die Anpassungen ist dem Unternehmen zufolge, dass die Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Straßenbahnlinie 7 in Büschdorf auf einen 10-Minuten-Takt umgestellt werden.

Darüber hinaus gibt es bei der Linie 341 wegen der gestiegenen Nachfrage ab Samstag zusätzliche Fahrten in beide Richtungen: Von Büschdorf in Richtung Queis ab 04:40 Uhr und von Queis in Richtung Büschdorf ab 05:01 Uhr. Dafür entfallen künftig die letzten Fahrten 19:47 Uhr ab Büschdorf und 20:07 Uhr ab Queis.