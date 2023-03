Sachsen-Anhalts Innenministerium hat nach den tödlichen Schüssen von Bad Lauchstädt am 8. März Fehler der Behörden im Vorfeld der Tat eingeräumt. Das Opfer hatte den späteren Täter und Ex-Mann der Frau bereits am 1. Februar dieses Jahres angezeigt. Seit diesem Zeitpunkt sei der 61-Jährige als Waffenbesitzer bekannt gewesen, so das Ministerium am Mittwoch.