In den zurückliegenden Tagen wurden bereits mehrere Fördermittelbescheide des Landes an verschiedene Kommunen für deren Feuerwehren übergeben, etwa an die Stadt Kalbe in der Altmark. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kommentierte: "Das Feuerwehrhaus in Kalbe (Milde) entspricht schon lange nicht mehr den aktuellen Anforderungen und macht einen Neubau zwingend notwendig. Mit der Förderung unterstützen wir die Kommune bei dem wichtigen und dringenden Neustart."