Bereits gestern hatte der Brand des 220 Hektar großen Feldes zu einem rund einstündigen Stromausfall geführt. Wie eine Sprecherin des Energieversorgers Mitnetz MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen sagte, hatte die Hitze durch das Feuer dazu geführt, dass sich zwei Leitungen zwischen Mücheln und Weißenfels zur Sicherheit abschalteten.

Damit waren rund 7.700 Kunden in und um Mücheln am späten Nachmittag ohne Strom. Am frühen Abend war die Versorgung den Angaben nach wieder hergestellt. Mitnetz geht davon aus, dass die Leitungen nicht beschädigt sind. Das werde aber noch genauer kontrolliert.