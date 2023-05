Eine in Raßnitz im Saalekreis gefundene Fliegerbombe ist am Mittwochvormittag kontrolliert gesprengt worden. Wie der Landkreis mitteilte, ist der zweieinhalb Zentner schwere Blindgänger am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Unternehmen in einem Umkreis von 500 Metern habe man für die Sprengung evakuiert.