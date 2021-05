Bei dem Löbejüner Quarzporphyr handelt es sich um Vulkangestein, das vor allem im Straßen-, Tief- und Gleisbau genutzt wird. Denn der daraus gewonnene Splitt gehört zu den wenigen Splittarten in Deutschland, bei denen der Betonkrebs nahezu ausgeschlossen werden kann. Entsprechend groß ist die Nachfrage, so Markus Repert: "Der Löbejüner Splitt wird sehr gerne verwendet, auch auf den umliegenden Autobahn-Baustellen. Deswegen ist er auch recht rar. Wir können daher pro Tag nur 1.500 bis 2.000 Tonnen Splitt aus Löbejün abrufen. Wir brauchen allerdings 180.000 Tonnen Splitt, um die ganze Start- und Landebahn wieder herzurichten."

Um nun nicht inmitten der Arbeiten plötzlich ohne den dringend benötigten Splitt aus dem Steinbruch im Saalekreis dazustehen und möglicherweise den Zeitplan der Sanierung zu gefährden, hat der Flughafen schon vor Monaten damit begonnen, Splitt in rauen Mengen anliefern zu lassen und neben der Landebahn auf großen Halden zwischenzulagern. Tausende Tonnen des rot schimmernden Quarzporphyrs wurden hier zu Bergen aufgetürmt. Eine logistische Mammutaufgabe, so Flughafensprecher Uwe Schuhardt: "Wer schon selber mal eine kleinere Baustelle hatte, der weiß, was auf einen da zukommt. Da stecken mehrere Monate intensiver Arbeit in der Planung. Das ist schon eine logistische Herausforderung, der man sich hier gestellt hat."