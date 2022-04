Die Flughäfen in Sachsen öffnen wieder ihre Türen für Besucher. Wie die Mitteldeutsche Flughäfen AG mitteilt, sind am Montag in Leipzig/Halle und Dresden die neuen Airport-Touren gestartet. In Leipzig/Halle gibt es neben der Standard-Airport-Tour eine IL18-Dinner-Tour, Kindergeburtstage, Kinder-Jugend-Touren oder auch eine Nachttour. Weitere Informationen – auch zur Anmeldung – gibt es Online.