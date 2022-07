Das Bündnis kritisiert, dass der wachsende Frachtflugverkehr zu mehr Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern führe, die Ressourcenknappheit verschärfe und die Klimakrise anheize. Unter dem zunehmenden Frachtflugverkehr litten nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens, sondern auch Menschen im Globalen Süden sowie von Diskriminierung betroffene Gruppen. "Wir kämpfen dafür, diese Politik der Ignoranz und Ungerechtigkeit zu beenden und eine solidarische, bedürfnisorientierte Wirtschaft mit kurzen Lieferketten aufzubauen", so das Aktionsbündnis.

Die Mitteldeutsche Flughafen AG will 500 Millionen Euro in den Ausbau des Flughafens investieren. Unter anderem soll die Zahl der Stellplätze für Frachtflugzeuge deutlich erhöht werden. Leipzig/Halle ist der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands hinter Frankfurt am Main und europaweit die Nummer 4.