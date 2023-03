Landegebühren Die so genannten Landeentgelte dienen dazu, die Infrastruktur eines Flughafens zu unterhalten (gemeint sind Straßen, Gebäude oder technische Anlagen). Sie sind zweckgebunden und nicht frei gestaltbar, so geregelt im Luftverkehrsgesetz. Am Flughafen Leipzig/Halle sind die Gebühren zuletzt 2019 verändert worden.