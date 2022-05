Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt Leitlinien für den durchschnittlichen Lärmpegel durch Fluglärm vor. Demnach gilt nächtlicher Außenlärm bis zu 40 Dezibel als zumutbar, was einer geflüsterten Unterhaltung entspricht. Die 55 Dezibel, die das Fluglärmschutzgesetz als nächtlichen Grenzwert festlegt, können laut WHO gesundheitsschädigend sein. Lärmpegel über 40 Dezibel würden bereits negative Auswirkungen auf den Schlaf haben, ab 55 Dezibel steige das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen messbar. In Großkugel im Saalekreis beträgt der nächtliche Lärmpegel laut Messungen einer Bürgerinitiative 58 Dezibel.