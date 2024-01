Am Chemiestandort Leuna im Saalekreis steht eine Millionen-Investition auf der Kippe. Es geht um ein geplantes Forschungszentrum für nachhaltige Kraftstoffe . Wie der Geschäftsführer von InfraLeuna, Christof Günther, MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag sagte, hat das Bundesverkehrsministerium die für dieses Jahr vorgesehene Projektföderung in Höhe von 120 Millionen Euro gestrichen.

Am Donnerstag berät der Haushaltsausschuss des Bundestages über den Haushalt 2024. Günther erhofft sich dabei eine Korrektur: "Wenn die Mittel tatsächlich nicht im Haushalt eingeplant werden, wäre das Projekt am Ende. Es wäre auch das Sparen an der falschen Stelle. Wir brauchen diese zukunftsweisenden Lösungen, wenn die Bundesregierung mit Blick auf das "Pariser Abkommen" ihre gesteckten Klimaziele erreichen will."