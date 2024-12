Ungewöhnliches Training für 14 Feuerwehrleute der Ortsgruppe Osmünde (Gemeinde Kabelsketal): Stallbesitzerin und Reitlehrerin Franziska Mähnert hatte die Feuerwehr am vergangene Woche eingeladen, um den Umgang mit Pferden in Notsituationen zu üben. Wehrleiter Mario Harder betonte die Wichtigkeit dieses Trainings: "Wenn wir nicht vorbereitet sind, fällt uns es uns sehr schwer, mit den Tieren umzugehen und deswegen wollten wir das heute mal versuchen." Bildrechte: MDR/Julia Seegers

Übungsstationen: Vom Halftern bis zum Verladen

Zunächst führte Mähnert die Gruppe durch den Stall und zeigte die Grundlagen im Umgang mit den Tieren: "Wie bekomme ich einen Halfter aufs Pferd, um das aus seiner Box zu führen? Wie kann ich das Pferd überhaupt führen, damit das sicher funktioniert? Das heißt, damit das Tier mir folgt und natürlich eine gewisse Eigensicherung vorhanden ist."

Danach probierten die Feuerwehrleute das Halftern der Pferde selbst aus. Einige fanden schnell den richtigen Griff, während andere mehrere Versuche benötigten. In der Reithalle übten sie anschließend das Führen der Pferde – für viele eine völlig neue Erfahrung: "Es ist cool zu wissen, wie man ein Pferd führt und wie man mit dem Pferd umgeht", sagte eine der Feuerwehrfrauen nach der Übung: "Weil wie wir schon gehört haben, kann vieles schief gehen." Bildrechte: MDR/Julia Seegers

Vorbereitung für den Einsatz auf der Autobahn

Und das nicht nur bei einem Brand im Pferdestall. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Osmünde betreut auch einige Autobahnabschnitte. Wehrleiter Mario Harder erzählt, dass die Truppe auch dort schon einmal mit einem Pferdeeinsatz zu tun hatte. Ein Auto mit Pferdeanhänger war in einen Unfall verwickelt. Die Feuerwehr musste das Pferd sichern: "Das ist uns sehr schwergefallen. Wir hatten Glück, denn die Anwohner oder die Besitzer, denen ging es gut. Und die haben sich selber ums Pferd gekümmert."

Damit die Feuerwehr beim nächsten Mal besser vorbereitet ist, übt Franziska Mähnert mit ihnen heute auch das Verladen und Ausladen von Pferden. "Das Durchschnittspferd geht brav in den Hänger", erklärt die Stallbesitzerin, aber wenn Pferde in Panik sind, stehe an allererster Stelle der Selbstschutz, mahnt sie. Bildrechte: MDR/Julia Seegers

Panische und freilaufende Pferde: Üben unter erschwerten Bedingungen

Mähnert zeigt, wie es geht. Dann darf die Truppe selbst probieren, die beiden Pferde zu verladen. Am Anfang geht das gut, dann zeigt sich: Auch Tiere haben einen eigenen Kopf. Eins der Pferde will nicht mehr auf den Hänger. Doch dafür hat Mähnert vorgesorgt: Ein langes Seil kommt zum Einsatz, das eine seitliche Begrenzung bietet. Das zeigt Wirkung, die Stute geht in den Anhänger und die Truppe kann die Übung erfolgreich abschließen.

Weiter geht es und zwar nach draußen auf dem stockdunklen Paddock. Hier simuliert die Gruppe eine Stressituation für die Tiere, um das Einfangen freilaufender Pferde zu trainieren. Schnell wird dabei klar, wie wichtig es ist, Ruhe zu bewahren und im Team zu arbeiten: "Es ist schon eindrucksvoll, da muss man erstmal hinterherkommen", findet einer der Männer. Bildrechte: MDR/Julia Seegers

Pferdebesitzer und Feuerwehrleute lernen voneinander

Am Ende des Trainings ziehen die Feuerwehrleute ein positives Fazit. Vor allem die Überwindung von Berührungsängsten und der praktische Umgang mit den Tieren hinterlassen Eindruck. Eine der Feuerwehrfrauen hat vor allem eines gelernt: "dass man eigentlich gar keine Angst zu haben braucht. Dass die Tiere auch zum Teil wirklich sehr handzahm sind. Aber von außen wirkt das halt nicht so. Deswegen war das heute schon ein wirklich toller Einblick."