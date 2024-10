Die Winzer in der Saale-Unstrut-Region haben aufgrund von Frostnächten Ende April in diesem Jahr weitaus weniger geerntet als im Vorjahr. Nach einer knapp vierwöchigen Lesezeit konnte nur knapp ein Viertel der Gärtanks mit Most gefüllt werden, wie die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut mitteilte. Gerade einmal 860.000 Kilogramm Trauben seien geerntet worden, sagte ein Sprecher. In guten Jahren, wie beispielsweise 2023, seien es zwischen 2,5 und 3 Millionen Kilogramm Trauben.