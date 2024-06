Der Winzerverband spricht von einem "historischen" 23. April 2024 und dem "schwersten Spätfrostereignis der letzten Jahrzehnte". Eine Situation wie in diesem Jahr habe es in den Weinbergen des Anbaugebietes Saale-Unstrut seit Jahrzehnten nicht gegeben. So habe es in der Nacht vom 22. auf den 23. April mehr als acht Stunden Dauerfrost in der Luft und am Boden gegeben sowie Temperaturen von minus 6,5 Grad Celsius und kälter.