In den Voruntersuchungen zum Trassenbau hat 50-Hertz auch untersucht, was dran ist an den Befürchtungen. Da wurde modelliert, Versuche wurden durchgeführt. Ein Nachweis bleibt schwierig. Tatsächlich wird sich das Kabel bei voller Last auf bis zu 70 Grad erwärmen. Doch dann wird es unsicher. Das Kabel liegt in 1,80 Meter Tiefe in Schutzrohren. Die Rohre liegen in einer Bettung aus Sand. Darauf kommt das Material, das ausgehoben wurde und dann der Mutterboden.