Im Saalekreis müssen die Anwohner zweier Ortschaften am Dienstagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Grund ist der Fund einer Bombe südlich der Landesstraße 185. Betroffen seien die Ortsteile Pissen und Witzschersdorf bei Leuna, hieß es in einer am Montagabend verschickten Mitteilung der Kreisverwaltung.