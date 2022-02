Die Fahrt mit dem Express ist abwechslungsreich und der See immer im Blick. Bildrechte: IMAGO / Rainer Weisflog

Der Geiseltalexpress Seit 15 Jahren umrundet der Geiseltalexpress auf seiner 30 Kilometer langen Strecke den Geiseltalsee. Die Fahrt dauert mit Pause und Ausblicken insgesamt zwei Stunden. Vor Corona fuhren an manchen Tagen zwei Kleinbahnen mit insgesamt knapp 100 Gästen bis zu vier Mal am Tag. Während der Fahrt gibt es per Audioguide Wissenswertes zu hören, unter anderem zur Entstehung des Sees. Startpunkt ist in Braunsbedra an der Pfännerhall.