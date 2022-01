Im Januar wirkt die eigentlich so schöne Gegend um den Geiseltalsee trostlos. Der Himmel ist grau, die Wolken hängen tief. Kahle Bäume stehen am Ufer des Sees. Weit und breit keine Menschenseele zu sehen.

Aber zwischen dem 1. April und 31. Oktober sieht es hier ganz anders aus – zumindest war das vor der Pandemie so. Denn dann strömten tausende Touristen in die Region.

Die Corona-Pandemie setzte dem schlagartig ein Ende. Es kamen fast keine Besucher mehr, der Saisonstart für die Bimmelbahn Geiseltalexpress musste 2021 in den Juni geschoben werden. Die Spanne zwischen Kosten und Gewinn wurde zu groß. In der Pandemie gaben viele der Fahrer der Kleinbahn ihren Job auf, weil ihnen die Lage zu unsicher wurde.

Der Geiseltalsee ist Deutschlands größter künstlicher See. Bildrechte: MDR / Gerald Perschke

Neue Fahrer sind jetzt die letzte Hoffnung für den Geiseltalexpress. "Wenn wir bis 31. März keine haben, müssen wir die Reißleine ziehen", sagt Roland Karge, technischer Leiter der Geiseltaler Touristikgesellschaft. Er betont, dass die Touristikgesellschaft die Kleinbahn nicht aufgeben will. Sie würde alles versuchen, um die Schließung abzuwenden. Gespräche mit den Kommunen und verschiedenen Landespolitikern haben bisher jedoch nichts ergeben. Mit den Bereichen Kultur, Gastronomie und Tourismus würden sie mit ihrem Anliegen einfach durchs Raster der Politik fallen.

Viele Reisegesellschaften boten ganze Tagespakete am Geiseltalsee an. Startpunkt war die Pfännerhall in Braunsbedra. Dort sitzt der Verein, der die Touren gemeinsam mit der Geiseltaler Touristgesellschaft angeboten hat. Dieser Gesellschaft gehört die Kleinbahn.