"Kohlemillionen" Viele Millionen Euro für Geiseltalsee: Ausbau Strandbad und Hafen geplant

26. Januar 2024, 18:08 Uhr

Der größte künstliche See Deutschlands soll touristisch noch weiter aufgewertet werden. Für den Geiseltalsee könnte es neue Ferienhäuser und den Ausbau der Strände in Braunsbedra und Frankleben geben. Finanziert werden soll das mit mehr als 30 Millionen Euro an Fördermitteln, die für den Strukturwandel bereitstehen.