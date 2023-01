Damals bekam die Telekom den Zuschlag. Mittlerweile wird der Glasfaserausbau dem Unternehmen zufolge in allen Kommunen des Saalekreises vorangetrieben. Aktuell gibt es demnach Projekte in allen Baustufen von der Planung bis zum genutzten Anschluss. In diesem Jahr plant die Telekom nach eigenen Angaben nochmal mehr in das Glasfasernetz zu investieren. Das komme auch dem Saalekreis zugute. Wo genau ausgebaut werde, hänge von der Nachfrage und dem Nutzungsverhalten der Kunden ab. Der Telekom zufolge ist dafür jeweils die Zustimmung des Grundstückseigentümers oder des Vermieters nötig.