In Deutschland gibt es laut Glücksatlas auf Ebene der 400 Landkreise sechs sogenannte "Glücksgebiete". Alle sechs Glücksgebiete sind ländlich geprägt, liegen aber in der Nähe einer Großstadt. Sie zeichnen sich demnach durch eine äußerst hohe Lebenszufriedenzeit ihrer Bürger aus. Neben dem Saalekreis gehören die Landkreise Dillingen (Donau) und Fürstenfeldbruck in Bayern, Düren in Nordrhein-Westfalen, Emmendingen in Baden-Württemberg und Gießen in Hessen zu den Glückgebieten.