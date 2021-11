Der Kreistag des Saalekreises hat am Mittwochabend die weitere Finanzierung des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt beschlossen. Die Abgeordneten stimmten einstimmig für die Weiterfinanzierung vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2025, wie es in einer Mitteilung heißt.