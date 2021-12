Der Kreistag hatte schon im November vorgelegt, jetzt folgt auch das Land Sachsen-Anhalt: Die Finanzierung des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt im Saalekreis ist für die kommenden Jahre gesichert. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg am Dienstag mit. Demnach bekommt die gemeinnützige Gesellschaft, die das Theater betreibt, in den Jahren bis 2025 insgesamt knapp 2,8 Millionen Euro aus der Landeskasse. Der Saalekreis steuert monatlich 410.000 Euro bei.