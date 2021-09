Die Bauarbeiten am Gradierwerk in Bad Dürrenberg (Saalekreis) stehen kurz vor dem Abschluss. "Rund zweieinhalb Jahre nach der Übergabe des Förderbescheides im April 2019 erstrahlt Deutschlands längste zusammenhängende und funktionierende Gradieranlage schon in Kürze in neuem Glanz" sagte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) bei einem Besuch der Anlage zur Salzgewinnung am Montag. Ein Querstück war bereits im Sommer 2019 abgerissen worden und sollte ursprünglich schon im vergangenen Juni fertiggestellt werden.

Durch diese sogenannten Hochbehälter fließt die Sole im Gradierwerk Bad Dürrenberg. Bildrechte: MDR/Andreas Manke