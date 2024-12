Bildrechte: picture alliance/dpa | Silas Stein

Knall-Geräusche Wohngebiet abgeriegelt: Polizei in Leuna im Großeinsatz

04. Dezember 2024, 18:12 Uhr

Die Polizei in Leuna ist seit Mittwochnachmittag im Großeinsatz: Nachdem Nachbarn einen lauten Knall gehört hatten, rückte die Polizei an. Anwohner wurden in Sicherheit gebracht, das Wohngebiet abgeriegelt. Die Hintergründe sind noch unklar.