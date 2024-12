In Leuna im Saalekreis haben laute Knall-Geräusche am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte ein 39-Jähriger im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses randaliert. Nachdem der Mann in seine Wohnung gegangen war, hörten Nachbarn Knall-Geräusche, die von einer Waffe hätten stammen können und alarmierten die Polizei.

