Energieversorgung in Sachsen-Anhalt Chemiepark Leuna erhält Millionen-Förderung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besucht Sachsen-Anhalt. Er kündigte an, den Osten bei der Energieversorgung im Blick zu behalten. Er sprach mit Ministerpräsident Reiner Haseloff unter anderem über die Abhängigkeit von russischem Öl. In diesem Zuge überreichte Haseloff dem Chemiepark Leuna einen Förderbescheid in Höhe von 184 Millionen Euro. Ziel ist die Schaffung von Arbeitsplätzen.