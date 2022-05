In Leuna gibt es Forschungs- und Produktionsvorhaben zur Erzeugung von sogenanntem grünem Wasserstoff. Im Gegensatz zu traditionellem Wasserstoff soll in der Produktion kein klimaschädliches CO2 entstehen, weshalb grüner Wasserstoff als Energie- und Rohstoffbasis der Zukunft gilt. "Hier kann man sehen, wie es werden soll, und dass es sich tatsächlich in der Umsetzung befindet", sagte Habeck.

Was mich in Leuna vor allem beeindruckt hat, ist, dass eine Dynamik da ist, die über diese Probleme der Gegenwart hinausweist.

Nach den Worten von Habeck soll Ostdeutschland in punkto Energieversorgung nicht benachteiligt werden. Er sprach mit Ministerpräsident Reiner Haseloff unter anderem über die Abhängigkeit von russischem Öl. Zu möglichen neuen Importmöglichkeiten als Ersatz für russische Energieträger sagte der Grünen-Politiker bei seinem Besuch in der Staatskanzlei in Magdeburg am Montagmorgen: