Und auch im Bäckerhandwerk gebe es in Sachen Digitalisierung einigen Nachholbedarf, berichtet die 57-Jährige. "Viele Kolleginnen und Kollegen tun sich schwer damit, in die Digitalisierung einzusteigen", sagt sie. Das Problem beginne bereits in der Ausbildung, in der digitale Inhalte bislang so gut wie gar nicht vorgesehen seien. Dabei gebe es durchaus Möglichkeiten, die Ausbildung innovativer und dadurch attraktiver für junge Menschen zu gestalten, findet Fischer.