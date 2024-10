Menschen, die im Handwerk arbeiten, kritisieren die wachsende Bürokratie. Ist ihre eigentliche Arbeit getan, folgt oft noch die Bürokratie.

Die Kritik: Gesetze und Richtlinien lenken vom Tagesgeschäft ab.

Das Wirtschaftsministerium kennt die Probleme um die Bürokratie. Nun soll ein Normenkontrollrat gegründet werden. Außerdem gibt es ein Meldeportal zum Bürokratieabbau.

Kondenswasser läuft die sterilen, weißen Fliesen der Wände herunter. Von der Decke tropft es. Direkt darunter hängt an einem mächtigen Haken ein mehrere hunderte Kilo schweres Rind. Kopf und Innereien fehlen bereits. Für Fleischermeister Marcel Schreiber geht es jetzt an die Säge – das Rind wird mittig geteilt.

Der Arbeitstag in der Fleischerei in Mücheln hat für den Mann in Fleischerhemd und Schürze bereits um drei Uhr nachts angefangen. Schichtende wird gegen 18:30 Uhr sein, erzählt Marcel Schreiber MDR SACHSEN-ANHALT, denn das Rind muss direkt verarbeitet werden. Feierabend ist dann allerdings nicht: So ein Rind bringt nämlich nicht nur Fleisch, sondern auch jede Menge Papierkram mit sich. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Jedes Rind bringt neben Fleisch auch Papierkram mit sich

Eine Etage über dem Schlachtraum hat sich Schreiber ein kleines Büro eingerichtet. Der wenige Platz ist ausgefüllt mit Regalen voller Aktenordner in unterschiedlichen Farben und einem Schreibtisch mit noch mehr Akten darauf. Als Schreiber 2012 seine Fleischerei eröffnet hat, saß er nach seinem Tagwerk abends 20 Minuten im Büro, erklärt er. Jetzt brauche er mehr als eine Stunde für den Papierkram. Über die zehn Jahre ist die Bürokratie immer mehr geworden, beklagt Schreiber: "Ich habe 70 Stunden, manchmal 80 Stunden in der Woche, die ich im Betrieb arbeite und dann mache ich noch die Schreibbürokratie. Das ist für mich mehr geworden." Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Für jedes Rind müssen Rinderpässe ausgefüllt werden, ein Schlachttagebuch geführt und das Rind abgemeldet werden, sagt er. Das könne er noch nachvollziehen. Was Schreiber aber als wenig sinnvoll erachtet: Alles, was in seinem 10-Mann-Betrieb passiert, muss penibel für das Veterinäramt dokumentiert werden. "Meine Leute bleiben immer gleich, die wissen, was sie machen müssen, aber jetzt muss alles abgeheftet sein", so Schreiber.

Und so müssen jeden Tag beispielsweise Herstellungsprotokolle, Erhitzungsprotokolle und Reinigungsprotokolle ausgefüllt werden. Bei letzterem muss für jeden Tag, für jeden Raum dokumentiert sein, wer, was, mit welchem Reinigungsmittel geputzt hat. "Das muss jeden Tag geschrieben werden. Wenn wir es an einem Tag nicht schaffen, dann machen wir es definitiv am nächsten, weil das staut sich alles auf", sagt der 45-Jährige. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Bürokratie ist im Handwerk Problem Nummer 1

So wie Marcel Schreiber klagen auch viele andere Inhaber von Handwerksbetrieben über zunehmende Bürokratie. Die Kreishandwerkerschaft Börde etwa hat im Frühjahr ihre 500 Mitglieder befragt. Als Problem Nummer 1 wurde die wachsende Bürokratie genannt.

Zurück in den Süden Sachsen-Anhalts, ein paar Kilometer entfernt von Mücheln: In der Zentrale der HT-Service Gebäudereinigung in Halle sehen die Probleme mit der Bürokratie nicht anders aus. Zwar hat der Betrieb mit gut 750 Mitarbeitern deutlich mehr Kräfte für die Bürokratie als der kleine Fleischereibetrieb von Marcel Schreiber, doch die Papierstapel werden auch hier nicht weniger, wie Kathleen Berngruber MDR SACHSEN-ANHALT erzählt. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die Geschäftsführerin ist, wie sie sagt, meist eine der Ersten, die morgens um sieben Uhr kommt – und eine der Letzten, die gegen 19:30 Uhr wieder geht. "Die Bürokratie wird immer verworrener und nimmt in ihrer Vielfältigkeit immer mehr zu", sagt sie. Eingehalten werden müssen Richtlinien und Gesetze vom Land und von der EU – und nun Luft holen – wie etwa:



das Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt,

Pflege,- Unterstützungs- und Entlastungsgesetz,

Wachstumschancengesetz mit neuen E-Rechnungen ab 2025,

das Gesetz der Nachhaltigkeitsberichterstattung,

Entgelttransparenzgesetz,

Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz,

Hinweisgeberschutzgesetz,

Datenschutzgrundverordnung

und elektronische Krankschreibungen.

Protokolle, Gesetze und Richtlinien lenken vom Tagesgeschäft ab

Die Liste ist lang – und wird immer länger. "Man hat das Gefühl, dass man einfach niemals fertig wird", so Berngruber. Ein Beispiel: Bevor die elektronischen Krankschreibungen eingeführt wurden, musste der Arbeitnehmer seine Krankschreibung im Betrieb vorlegen.

Nun ist es andersherum: Berngruber muss nun bei den Krankenkassen erfragen, ob ihre Mitarbeiter tatsächlich krank sind. Für sie fühlt sich das an, als sei eine weitere Aufgabe auf sie abgewälzt worden: "Wir haben aufwendig die elektronische Krankschreibung abzufragen, immer wieder aufs Neue und merken, dass sehr viel Zeitverzug und eine hohe Fehlerquote dabei ist. Dass die Daten nicht aktuell bereitgestellt werden, führt bei uns zu Wiederholungsprozessen, zu vielen Kontrollen und personellem Aufwand." Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Ähnlich wie Fleischermeister Marcel Schreiber, muss auch Kathleen Berngruber alles in ihrem Betrieb protokollieren. Wegen beispielsweise eingeführter Nachhaltigkeitsgesetze (ESG-Richtlinien) muss ihr Betrieb erfassen, wie viel Frischwasser und Schmutzwasser sie – beispielsweise beim Reinigen von Putztüchern – verbraucht. Das kostet "Menpower", wie die Geschäftsführerin sagt: "Das ist eine Vielzahl von Belastungen, die unser Betrieb aufs Tagesgeschäft noch aufgebürdet bekommt. Das ist im Tagesgeschäft, wo man sich eigentlich auf die Mitarbeiter konzentrieren sollte, nicht mehr zu händeln."

Wirtschaftsministerium: "Wir arbeiten daran, Regelungen anwenderfreundlicher zu gestalten"

Im Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt weiß man um die Probleme mit der Bürokratie im Handwerk. So sagt eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT: "Uns ist bewusst, dass bürokratische Belastungen im Handwerk eine Herausforderung darstellen können. Insbesondere bei kleinen Betrieben sind die statistischen Meldepflichten ein wiederkehrendes Thema, auf das wir angesprochen werden." Weiter heißt es, dass das Land Sachsen-Anhalt wenig Einfluss auf die Bürokratie hat, denn die meisten Vorgaben beruhten auf Bundesrecht.