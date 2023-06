Georg Friedrich Händel in Halle und London * Am 23. Februar wird Georg Friedrich Händel in Halle in der jetzigen Große Nikolaistraße 5 geboren.

* 1702 nimmt Händel eine Anstellung als Organist am reformierten Dom in Halle an. Mit 17 brilliert er nicht nur auf der Orgel, sondern spielt auch Cembalo, Violine und Oboe.

* 1705 feiert Händels erste Oper "Almira" (HWV 1) in Hamburg Premiere, nur zwei Monate später die zweite: "Nero".

* 1712 übersiedelt Händel nach London.

* 1742 findet die erste Londoner Aufführung des "Messias" (HWV 56) im Covent Garden Theatre statt.

* 1759 stirbt Händel. Er wird in der Westminster Abbey in London beigesetzt.

* Der berühmteste Sohn der Stadt Halle wurde nicht erst nach seinem Tode weltbekannt wie viele andere Komponisten, sondern er gelangte bereits zu Lebzeiten zu großem Ruhm. In London feierte er Erfolg um Erfolg. Das Publikum liebte seine Opern, dann seine Oratorien, ein ganzes Land lag ihm zu Füßen. Trotzdem vergaß er seine Wurzeln - seine Familie - nicht. Immer wenn es ihm möglich war, kehrte er ins heimatliche Halle zurück, um hier seine Mutter und die anderen Mitglieder der Familie zu sehen.