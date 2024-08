Digitalisierung Schnelles Internet: 5G an der Hochschule Merseburg

29. August 2024, 15:30 Uhr

An der Hochschule Merseburg ist das 5G-Campusnetz am Mittwoch in Betrieb genommen worden. Mit der schnelleren und sichereren Netzverbindung können dort nach Angaben des Infrastrukturministeriums nun Fachbereiche wie autonomes Fahren und Augmented Reality erforscht werden. Es ist das erste Campusnetz in Sachsen-Anhalt.