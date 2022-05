Stefan Neuber hat eine spezielle Virtual-Reality-Brille programmiert und mit einer Klimmzugstange verbunden, um das Muskeltraining an der Stange zu vereinfachen. Mit dieser Erfindung nimmt der 18-Jährige aus Sennewitz im Saalekreis am Finale des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" in Lübeck teil. Neuber hatte Ende März das Landesfinale für Sachsen-Anhalt gewonnen.