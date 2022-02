Zwei Autobahnen, drei S-Bahnstationen und der Flughafen Halle-Leipzig an der Gemeindegrenze – verkehrsgünstiger könnte die Gemeinde Kabelsketal kaum liegen. "Logistik ist die Branche, die versucht, hier Fuß zu fassen – natürlich auch bedingt dadurch, dass im Raum Leipzig und Schkeuditz, also auf der sächsischen Seite, die Gewerbeflächen rar werden", sagte Kabelsketals Bürgermeister Steffen Kunnig MDR SACHSEN-ANHALT.

Seine Gemeinde im Saalekreis hat bisher drei Gewerbegebiete. Erst im Sommer hatte der expandierende hallesche Onlinehändler Relaxdays in Großkugel ein weiteres Lager in Betrieb genommen. Für noch mehr Zuwachs reicht dort jedoch der Platz nicht aus. Von insgesamt 240 Hektar sind nur noch 20 Prozent frei. Vor vier Jahren war das Verhältnis laut Bürgermeister Kunnig genau umgekehrt: Es gab nur 20 Prozent Auslastung und das für insgesamt 20 Jahre. Die Flächen wurden derweil landwirtschaftlich genutzt.

Ein weiteres Gewerbegebiet könnte nun eventuell auf einem Areal im Nordwesten der Gemeinde entstehen, das an den halleschen Star Park grenzt. Es geht um etwa 200 Hektar. Ende des ersten Quartals 2022 wisse man vermutlich mehr, so der Bürgermeister.

Gleichzeitig werde es schwieriger, geeignete Bauflächen für den Wohnungsbau auszuweisen – der Zuzug zu den Arbeitsplätzen rund um den Flughafen sei ungebrochen. Und so sind auch die Kita-Plätze rar, wie in Kleinkugel, das zu Kabelsketal gehört. "Jüngstes Beispiel ist in Kleinkugel eine Kita-Erweiterung, die dieses Jahr fertig werden soll", so Bürgermeister Steffen Kunnig. Dort würde Platz für zusätzlich 30 Kinder entstehen. "Die sind jetzt schon wieder aufgebraucht, und die Kita ist noch nicht fertig."